Der Rede seien Gespräche mit Vertretern von Kliniken, Wohlfahrtsverbänden und Rettungsdiensten vorausgegangen. Diese Gespräche und die Abfrage nach den Impfquoten in den Kliniken, Heimen und Pflegediensten hätten gezeigt, dass dem Landkreis Bautzen ein Versorgungsnotstand drohe. "Eine Notfallplanung sei praktisch nicht möglich", so Witschas im Schreiben an die Landesdirektion.

Bautzens Vize-Landrat kündigte am Montag vor Demonstranten an, dass es im Landkreis Bautzen kein Berufs- oder Betretungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte geben wird. Am Dienstag erklärt er, seine Aussage sei falsch interpretiert worden. Bildrechte: MDR/xcitepress Ziel war es, beruhigend auf die Beschäftigten und sonstigen Teilnehmer einzuwirken, in dem die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt aller künftigen Ermessensentscheidungen gerückt wird. Für den Umstand, dass meine Äußerungen in der emotionalen Atmosphäre ggf. fehlinterpretiert wurden, bitte ich angesichts der Gesamtzusammenhänge um Verständnis. Udo Witschas Vize-Landrat Bautzen

Wirtschaftsminister Martin Dulig bezeichnete die Aussagen des Bautzener Vize-Landrats als "inakzeptabel". Sie stellten seiner Ansicht nach einen Aufruf zum Rechtsbruch dar. Witschas belüge Menschen, weil er suggeriere, er könne als Vize-Landrat Bundesgesetze selbst auslegen und umsetzen. Das gefährde das Vertrauen in die Politik, kommentierte Dulig am Dienstagnachmittag in einer Pressekonferenz.

Bautzens Vize-Landrat Udo Witschas musste sich schriftlich gegenüber der Landesdirektion erklären (Archivbild). Bildrechte: MDR/Benno Scholze Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, der Vize-Landrat habe sich an Recht und Gesetz zu halten. Der Landkreis habe das beschlossene Bundesgesetz umzusetzen. An einem Erlass zum Vollzug der Impfpflicht im Gesundheitswesen werde aber noch gearbeitet. Köpping sagte, dieser Erlass werde Ausnahmen zulassen – zum Beispiel bis Pflegepersonal mit einem "Totimpfstoff" geimpft ist oder neues geimpftes Personal eingestellt wurde, damit die Pflegeeinrichtung weiterarbeiten kann. Die Landesregierung strebe hier eine bundeseinheitliche Regelung an. Am Donnerstag soll es dazu weitere Gespräche geben.

Landes-CDU sieht Landkreise in der Pflicht

Die Pandemie könne nur durch Solidarität und Rücksicht beendet werden - insbesondere durch Schutzimpfungen, erklärte Alexander Dierks, Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Sachsen. "Hierfür tragen die Sächsische Union und ihre Mandatsträger auf allen politischen Ebenen Verantwortung". Bundesgesetze seien durch die zuständigen Stellen anzuwenden.

In Bautzen waren am Montag acht Demonstrationen angemeldet. Eine hatten Medizin- und Pflegekräfte initiiert. Sie zogen am Abend vor das Landratsamt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Bautzener Bundestagsabgeordnete Caren Lay bezeichnete Witschas' Auftritt als "gefährliches Spiel mit dem Feuer". Die politische Botschaft sei "verheerend": "Der Landrat und sein Vize beugen sich dem Druck einer lauten, gewaltbereiten Minderheit, statt sich schützend vor Demokratie, Rechtsstaat und die übergroße Mehrheit der Menschen zu stellen", kritisierte Lay. Die rechtsextreme Partei "Freie Sachsen" hatte die Aussagen des Vize-Landrats als Erfolg ihrer Protestzüge gefeiert.