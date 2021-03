Der 7-Tage-Inzidenzwert lag im Landkreis Bautzen zuletzt an drei Tagen in Folge bei über 100. Eigentlich bedeutet das laut sächsischer Corona-Schutzverordnung automatisch Regelverschärfungen und die Rücknahme aller zuvor beschlossenen Lockerungen. Davon sind beispielsweise Angebote wie Click & Meet, die Öffnung von Zoos und Museen sowie einige körpernahe Dienstleistungen betroffen.

Bautzens Landrat Michael Harig hatte sich am Mittwoch vorerst gegen verschärfte Regeln und die Rücknahme der Lockerungen entschieden. In einer Mitteilung verwies er auf die angekündigten Lockerungen im Freistaat nach Ostern, die nicht mehr inzidenzbasiert sein sollen. Es sei "davon auszugehen, dass der Freistaat mit der neuen Corona-Schutzverordnung noch stärker die Öffnung von Geschäften, Dienstleistungen und Einrichtungen an ein flächendeckendes Schnelltest-Regime bindet", hieß es. Der Landkreis habe ein enges Netz an Testangeboten geschaffen und baue es weiter aus. "Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich testen zu lassen, darf nicht mit weitgehenden Schließungen konterkariert werden", so Landrat Harig. Der Landkreis Bautzen hat sich auf Anfrage von MDR SACHSEN bisher nicht zu dem Fall geäußert.