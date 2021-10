Im Landkreis Bautzen hat sich die 7-Tages-Inzidenz innerhalb einer Woche verdoppelt. Vergangenen Freitag lag sie noch bei 139, eine Woche später bei 280. Mehr als 1.200 Menschen befinden sich in Quarantäne. Dahinter steht viel Arbeit für das Gesundheitsamt, denn neben der Kontaktnachverfolgung müssen auch Befunde geschrieben und Informationen an die Bürgerinnen und Bürger herausgegeben werden. Dies könne man nur mit zusätzlicher Verstärkung schaffen, so Vizelandrat Udo Witschas. Deshalb werde er kommende Woche die Unterstützung der Bundeswehr anfordern.