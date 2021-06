Nachdem im Landkreis Bautzen an fünf Werktagen in Folge der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 auf 100.000 Einwohner unterschritten wurde, lockert der Landkreis die Corona-Bestimmungen. Ab Mittwoch, dem 9. Juni 2021, sind in einigen Bereichen Öffnungen und Lockerungen möglich. Privat und öffentlich dürfen sich bis zu zehn Menschen treffen. Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Auch die Innengastronomie darf mit Auflagen öffnen. Die Lockerungsschritte in der Übersicht: