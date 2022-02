Ermittlungen Mann zielt mit Pistolen-Attrappe auf Autokorso in Hoyerswerda

Hauptinhalt

Anders als in den USA ist es hierzulande eher ungewöhnlich, wenn jemand in der Öffentlichkeit mit einer Waffe unterwegs ist. In Hoyerswerda hat ein älterer Mann jetzt unverhofft eine Waffe gezückt und damit auf einen Autokorso gezielt, der sich gegen die Corona-Einschränkungen richtete. Die Polizei bemerkte das und schritt ein.