Stadtrat: Offene Gesprächsangebote werden "Spaziergängen" gleichgesetzt

Vergangene Woche in Bad Schandau: Bürgermeister Thomas Kunack stellt sich bei einem Bürgerdialog auf dem Markt den Einwohnern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tatsächlich meldet sich auch ein wütender Stadtrat aus Kamenz zu Worte. Jörg Stern, Stadtrat für die Grünen, schreibt in einer Stellungnahme von Entsetzen und Empörung. Der Oberbürgermeister setze offene Gesprächsangebote, die in Kamenz auf dem Markt organisiert worden waren mit den zumeist illegalen und unangemeldeten "Spaziergängen" gleich, so Stern. Diesen Protestierenden ginge es nicht so sehr um die Corona-Maßnahmen, sondern um einen Angriff auf die Demokratie.



Am vergangenen Montag gab es im gesamten Freistaat 195 Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, angemeldete und unangemeldete. Überall in Sachsen müssen Kommunalpolitiker also ihren Umgang mit der zunehmend aufgeheizten Stimmung finden, ihre Rolle als Vermittler von Entscheidungen, die sie nicht getroffen haben und die sie vielleicht nicht einmal für gut befinden.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Zwickmühle: kein Spielraum bei Corona-Regeln

Auch Anita Maaß, Bürgermeisterin von Lommatzsch, spricht von einer Zwickmühle. Im Gespräch mit allen Bürgern zu bleiben, sei für sie extrem wichtig, so die FDP-Politikerin. Deshalb hat sie für kommenden Montag zu einer Bürgerversammlung eingeladen, auch wenn sie als Bürgermeisterin in Bezug auf die Corona-Regeln keine Handlungsspielräume hat.

"Wir können vielleicht keine Lösungen anbieten, aber wir können vielleicht einen Weg finden, wie wir miteinander umgehen und wie wir ganz klar sagen: wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Auch unterschiedliche Meinungen dürfen nicht dazu führen, dass wir dann Fronten in der Stadt haben", sagt sie. Corona werde irgendwann vorbei sein und dann müsse man weiter miteinander arbeiten.

Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Anita Maaß Bürgermeisterin von Lommatzsch

Gespräche am Rande der Corona-Demonstration in Zittau

Das sieht der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Meyer aus Oderwitz ganz ähnlich. Er ist auf den Montagsdemonstrationen in Zittau unterwegs. Bewusst nicht auf der Bühne, sondern am Rande, in Begleitung eines Arztes. Um mit Demonstranten ins Gespräch zu kommen, auch über Fragen zur Impfung.

"Das ist, denke ich, der gute Weg, dass man in einem ruhigeren Rahmen den Dialog sucht. Im Nachgang der Demonstration hatte ich auch noch mehrere solcher Gespräche bei mir im Büro, vor allem mit Pflegekräften", berichtet Meyer.

Als Ergebnis dieser Gespräche hat Meyer Briefe geschrieben, unter anderem an Gesundheitsminister Karl Lauterbach, in denen er von Gefahr in Verzug wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheitssystem gewarnt hat. Meyer hat also einen stilleren Weg der Kritik gesucht, nicht den Beifall auf einer Bühne - wenngleich auch Meyer seine Schreiben in sozialen Medien öffentlich gemacht hat.

Sächsische Landräte fordern Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht