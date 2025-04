In Crostwitz wurde am Montag der im Zweiten Weltkrieg in der Oberlausitz gefallenen polnischen Soldaten gedacht. Wie jedes Jahr am 28. April trafen sich dafür Vertreter der Gemeinde, Angehörige und Gäste aus Polen. In mehreren Reden wurde an das Leid und die Tapferkeit der polnischen Soldaten erinnert. Polnische Vertreter legten mehrere Kränze nieder.