In der ehemaligen Grundschule in Crostwitz sind jetzt der Hort und die Gemeindeverwaltung untergebracht. Bildrechte: dpa

Am 9. August 2001 ist die sorbische Gemeinde Crostwitz im Landkreis Bautzen mit einem Schlag bundesweit bekannt geworden. Schüler und Eltern der 5. Klasse begannen am ersten Schultag einen Aufstand. Ihr Protest richtete sich gegen die vom Kultusministerium bereits beschlossene schrittweise Schließung ihrer Schule, da es eine 5 Klasse nicht mehr geben sollte. Sie hätte nur aus 17 Schülern bestanden - die Mindestgrenze lag damals jedoch bei 21 Schülern. Deswegen sollten die Mädchen und Jungen ab dem 9. August in eine andere Schule nach Räckelwitz.

Was ist denn der "Crostwitzer Schulaufstand"? - Der "Crostwitzer Schulaufstand" 2001 dauerte dreieinhalb Wochen. Eltern einer 5. Klasse protestierten gegen die Schließung der sorbischen Mittelschule und ließen ihre Kinder illegal unterrichten.

- Sie hatten Angst, dass durch die Schulschließung ein Teil der sorbischen Kultur und ihre Sprache verloren geht.

- Die Behörden stoppten den Protest per Gerichtsbeschluss. Nach dem Aufstand wurden die 17 Schüler an einer sorbischen Schule in Ralbitz unterrichtet.

Hoffnung und Tiefschlag

Doch es kam anders: Eltern und ihre Kinder hatten sich für einen Aufstand entschieden und wurden dabei vom Dorfpfarrer unterstützt. Am ersten Schultag des neuen Schuljahres zogen die Kinder gegen den Willen von Kultusministerium und Schulbehörde nach dem Gottesdienst gemeinsam in ihre alte Schule ein, wo eigentlich kein Platz mehr für sie sein sollte. Daraufhin besetzten sie ein Klassenzimmer und wurden dort von sorbischen Lehrern im Ruhestand unterrichtet. Von da an wurde der Unterrichtsbeginn jeden Tag von Protesten der Eltern begleitet.

Doch die Behörden machten Druck: Sie drohten den Eltern unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 2.500 Euro an, sollten sie weiter protestieren und die Kinder illegal unterrichten lassen. Doch die Demonstranten zogen vor Gericht, um ihre Rechte auf Förderung der sorbischen Sprache einzuklagen und verloren.

Ungeachtet ihrer Proteste und der internationalen Unterstützung schloss das Ministerium die Mittelschule Crostwitz zum Schuljahresende 2003. Bildrechte: dpa

Weil die Eltern keine Aussicht auf Erfolg sahen, zogen sie die Notbremse. Nach dreieinhalb Wochen entschieden sich die Protestierenden aufzugeben. Auf einer Demonstration am 4. September gaben sie bekannt, den Streik auszusetzen. In einem Autokorso fuhren Eltern und Kinder in die sorbische Mittelschule Schule nach Ralbitz, weil dort ihrer Meinung nach die sorbische Sprache konsequenter angewendet wird. Bei dem "Auszug aus Crostwitz" wurden sie begleitet von vielen Schaulustigen und Autos, die sich dem Konvoi anschlossen.

Von da an wurden die 17 Kinder in der dortigen Mittelschule unterrichtet. Ursprünglich hatte das Schulamt entschieden, sie nach Räckelwitz zu schicken.

Natürlich ist mir das Herz schwer, weil wir diese wichtige Schlacht verloren haben. Aber man muss auch sehen, dass wir zum ersten Mal seit 300 Jahren so Rückgrat gezeigt und uns in der Öffentlichkeit gegen eine solche Politik gestellt haben. Das sollte uns auch etwas Selbstbewusstsein geben. Jan Nuck Ehemaliger Domowina Vorsitzender

Unvergessen für viele Sorben bleibt, als Eltern damals begannen, auf Fragen des MDR SACHSENSPIEGEL auf Sorbisch zu antworten. Daraufhin musste der MDR mit deutschen Untertiteln arbeiten.

Erinnerungen sollen wach bleiben