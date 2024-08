Er empfiehlt trotzdem, nur in Gruppen in der Stadt unterwegs zu sein. "Bei der An- und Abreise sollte man darauf achten, dass man nicht alleine kommt, sondern in Gruppen unterwegs ist", sagte Löschau. Die Polizei sichere aber die An- und Abreise an den Bahnhöfen sowie den Demonstrationszug ab. Die Kundgebung des CSD beginnt am Sonnabend 14 Uhr an der Maria-Martha-Kirche. Es werden mehr als 500 Teilnehmende erwartet. Es ist der 2. CSD in Bautzen.