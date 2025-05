Was ist ein Umgebindehaus? - Beim Umgebindehaus wird eine Stützkonstruktion um einen Baukörper, die Blockstube, errichtet. Diese Stützkonstruktion entlastet die Blockstube von der Last des Daches und gegebenenfalls des Obergeschosses.

- Die Blockstube steht als selbstständig gezimmerter Kasten im Gebäude. Sie wird aus waagerecht übereinander geschichteten Holzbohlen oder -blöcken errichtet.



- Die eingerückten Stubenwände und das oftmals bogenförmige Umgebinde verleihen diesen Häusern ihr charakteristisches Aussehen.

- Verbreitet sind Umgebindehäuser vor allem in der Oberlausitz, in Niederschlesien, Nordböhmen und im Elbsandsteingebirge.