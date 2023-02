Wer waren Cyrill und Methodius? Die beiden Brüder Cyrill (827-869) – auch Kyrill – und Methodius (815-885) – auch Method – sind im byzantinischen Thessaloniki (im heutigen Griechenland) geboren. Sie gelten bei den Slawen als Glaubensboten. Neben griechisch beherrschten sie auch die slawische Umgangssprache. Als Missionare wirkten sie im kaiserlichen Auftrag im großmährischen Reich mit dem Ziel, dem dort ansässigen Volk den christlichen Glauben in eigener Sprache zu vermitteln. Dafür übersetzte Cyrill griechische Texte ins Slawische. Verwendet hat er ein selbst entwickeltes Alphabet, die Grundlage der nach ihm benannten kyrillischen Sprache.



Die beiden "Slawenapostel" werden von der Ostkirche und der lateinischen Kirche als Heilige verehrt.



Sehr verehrt werden Cyrill und Methodius in Ländern wie Serbien, Bulgarien, Russland, Tschechien und der Slowakei. Ihren Gedenktag begeht die katholische Kirche am 14. Februar. Im Jahr 1980 hat Papst Johannes Paul II. sie zu Schutzpatronen Europas erhoben. Quelle: Bistum Augsburg