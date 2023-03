Es sind bunte Collagen aus Buchstaben, Bildern, Geschriebenem und Gezeichnetem kombiniert mit Ausschnitten aus Magazinen, Zeitungen und überhaupt allem Erdenklichen, was sich zweidimensional auf ein Papier bringen lässt. In der sanierten Alten Posthalterei haben rund 300 Mail-Art-Werke der Künstler Frank Voigt, Volker Lenkeit und Petra Lorenz ihr Zuhause gefunden. Ein Teil der Arbeiten ist im Ausstellungsraum zu sehen. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Mail-Art?

Es ist zunächst einmal Kunst, die über den Postweg entstanden ist, wie der Dresdner Volker Lenkheit erklärt. Einer sei der Starter, so wie Lenkheit, als er die Idee hatte, Spielkarten zu gestalten. Die halbfertigen Collagen schickte er dann ab. "Eine Künstlerin aus Spanien hat dann den oberen Teil gemacht und dies wird dann weiter weltweit verschickt." An Künstler, die gern mitmachen wollten, so der 63-Jährige. Was an die Heimatadresse zurückkehrt, ist ein Ergebnis kreativen Zusammenwirkens. "Dazu gehört, dass man selbst überrascht ist, was herauskommt", sagt Lenkeit.

Der Dresdner Künstler hatte die Idee via Mail-Art verschiedene Spielkarten zu gestalten.

Leidenschaftliche Mail-Art-Künstlerin ist Petra Lorenz. Sie befindet sich mit mehr als 60 internationalen Mailartisten in Korrespondenz. Mittlerweile spielen digitale Medien eine wichtige Rolle. "Facebook ist unsere Kommunikationsplattform", sagt die 62-Jährige. Dort werden neue Projekte angekündigt und Zwischeninfos gegeben, wenn ein Brief auf die Reise geht. Lorenz nutze die Plattform auch als Archiv.

Die originellen Schöpfungen sind für Frank Voigt - den Dritten im Bund - zu schade, als sie im Schubfach verschwinden zu lassen. "Von vornherein war klar, dass wir Gemeinschaftsarbeiten machen, die wir nicht verkaufen können, aber wir können sie ausstellen."