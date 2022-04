Alfred Simm ist erleichtert. Der Chef der Eisenbahnfreunde Löbau konnte nach mehr als drei Jahren die Dampflok 52 endlich wieder dauerhaft in ihrem Heimatbahnhof begrüßen. Am jMittwoch war sie im Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn in Meinigen gestartet und konnte ohne Zwischenfälle mit einem Übernachtungsstopp in Espenhain durchfahren: "Sie hat nirgends wegen Störungen halten müssen. Es hat diesmal wunderbar geklappt."