Laut Sachsens Umweltminister Günther sind große, ungestörte Waldflächen wichtig, um die Artenvielfalt zu erhalten und um Wasser in der Landschaft zu halten - auch um Waldbränden vorzubeugen. Die Kiefernwälder der Oberlausitz seien oft artenarm und litten unter Trockenheit. Deshalb sei es so wichtig, schrittweise Wildnisflächen zu schaffen. "Dazu gehört auch, dass das Wasser in der Fläche bleibt und hilft, Waldbrände zu verhindern", so Günther.