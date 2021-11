Zu einem Brand im Demnitzer Granitwerk kam es gestern Nachmittag. Gegen 16:15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Demitz-Thumitz, Medewitz, Rothnaußlitz und Schmölln alarmiert. In einer großen Siebhalle brannten mehrere Förderbänder sowie Maschinen. Auf Grund der dichten Rauchentwicklung und großen Lagerhalle benötigten die Rettungskräfte Unterstützung bei Atemschutzgeräten sowie beim Aufbau von Schlauchstrecken zum Wassertransport. Deswegen wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bischofswerda, Neukirch/Lausitz, Naundorf, Burkau, Birkau-Spittwitz, Gaußig sowie der Gerätewagen Logistik aus Kamenz als Verstärkung angefordert.

Bis in die späten Abendstunden löschten etwa 60 Rettungskräfte den Brand in der großen Siebhalle. Was den Brand auslöste, ist noch unklar und wird nun ermittelt.