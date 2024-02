Theater-Premiere in Bautzen Als die Beatles in die Lausitz kamen

Bei der Uraufführung in Bautzen passiert dies nun auch stimmgewaltig. Denn erzählt wird von einer Welt in Aufruhr und von der Lausitzer Band Hercy, die sich damals nach Sputnik-Schock, Mauerbau und Niederschlagung des Prager Frühlings zwar "Auf der Rückseite des Mondes", sprich in der Provinz, aber dennoch im Spannungsfeld zwischen Ost und West bewegt. "Das ist eine ganz außerordentliche Geschichte, denn zu der Zeit gab es nicht wie heute bei den Sorben alle möglichen Musikstile auf der Bühne", erläutert Scholze. "Sie haben sich orientiert an den Roten Gitarren aus Polen wie an den Rolling Stones und den Beatles, haben dabei auch ganz eigene Musik gemacht – und sie sind in der DDR an Grenzen gestoßen."