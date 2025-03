Ein 32 Jahre alter Mann soll in Hoyerswerda Rettungssanitäter während eines Einsatzes bestohlen haben. Die Sanitäter waren am Freitag um 9:30 Uhr in die Ratzener Straße gerufen worden und hatten ihr Auto in der Eile vermutlich nicht vollständig verschlossen abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige nutzte das demnach aus, öffnete die Fahrertür und stahl aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit 170 Euro Bargeld.

Bildrechte: IMAGO/Maximilian Koch

Anwohnerin sieht alles - mutmaßlicher Dieb gefasst

"Dank einer aufmerksamen Anwohnerin wurde er dabei beobachtet und konnte durch die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers in Tatortnähe festgestellt werden", informierte die Polizei. Erst habe sich der Mann der Kontrolle entziehen wollen, was aber scheiterte. Die Beamten fanden beim mutmaßlichen Dieb nur 75 Euro. Dazu erklärt die Polizei: "Der Tatverdächtige gab an, bereits diverse Einkäufe getätigt zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren."

An Dreistigkeit kaum zu überbieten. Polizeidirektion Görlitz im Polizeibericht zum Fall

Bildrechte: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel

Helfer ärgern sich über Angriffe

Immer wieder beklagen Sanitäter fehlenden Respekt und Angriffe auf Einsatzkräfte. Bei der Trauerfeier eines im Dienst getöteten Dresdner Polizisten sagte Uwe Thiede aus Dresden, der für die Malteser regelmäßig im Einsatz ist, MDR SACHSEN, dass es ihn ärgere, wie mit Rettungskräften in Deutschland umgegangen werde, "dass wir angegriffen werden, Sanitäter, Feuerwehr und Polizei".