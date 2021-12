Die Autobahnpolizei verfolgte am Sonnabend einen mutmaßlichen Dieb auf der A4, der zuvor in Dresden ein Wohnmobil gestohlen hatte (Symbolfoto).

Die Autobahnpolizei verfolgte am Sonnabend einen mutmaßlichen Dieb auf der A4, der zuvor in Dresden ein Wohnmobil gestohlen hatte (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Die Autobahnpolizei hat am Sonnabend gegen 20 Uhr auf der A4 bei Bautzen den Fahrer eines gestohlenen Wohnmobils verfolgt. Noch während der Fahrt sprang der Mann aus dem Fahrzeug und entkam unerkannt - trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Beamte der Autobahnpolizei suchten nach einem zuvor in Dresden gestohlenen Wohnmobil. Der rechtmäßige Eigentümer überwachte zeitgleich sein Wohnmobil mit GPS-Ortung und informierte die Polizei über die aktuelle Position seines Fahrzeuges. Auf Höhe der Anschlussstelle Bautzen-Ost fanden die Beamten das Gefährt, das ein Unbekannter in Richtung Polen fuhr. Die Anhalteaufforderungen der Polizisten ignorierte des Mann.

"Außerdem versuchte er durch seitliche Ausscherbewegungen die Streifenwagen zu rammen, um diese an der Verfolgung zu hindern", beschreibt die Polizeidirektion Görlitz den weiteren Ablauf. Aber: "Da er damit keinen Erfolg hatte, entschied er sich zu einer halsbrecherischen Aktion. Er verlangsamte seine Geschwindigkeit deutlich und sprang noch während der Fahrt aus dem Fahrzeug. Das nun führerlose Wohnmobil rollte noch einige Meter weiter und wurde schlussendlich durch einen Streifenwagen aufgehalten."

Der Fahrer rannte von der Autobahn weg und verschwand in der Dunkelheit. Trotz Suche mit Fährtenhund und Hubschrauber blieb der Mann verschwunden. Das Wohnmobil wurde sichergestellt und abgeschleppt. An den zwei Funkstreifenwagen, die den Autodieb verfolgten und am Wohnmobil entstand laut Polizei ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.