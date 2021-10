Wenn Notfallsanitäter Guido Haak zu einem Einsatz fährt, ist das Tablet immer mit dabei. Auf der Mittelkonsole des Rettungswagens befestigt, zeigt es die ersten Infos zum Einsatz. Zum Beispiel, ob es ein Verkehrsunfall ist, wieviel Verletzte es gibt und den genauen Ort. Vorbei die Zeit, als Haak auf dem Beifahrersitz hastig die Angaben auf Papier kritzelte. Auch logistische Daten für das Protokoll wie Einsatznummer und Statuszeiten gehörten dazu. Das habe viel Zeit in Anspruch genommen, sagt der Notfallsanitäter. Mit der Umstellung auf die digitale Technik passiere das jetzt alles automatisch.

So können sich Haak und seine Kolleginnen und Kollegen besser auf die anstehende Rettung vorbereiten und haben auch mehr Zeit, um schockierte Angehörige zu beruhigen. Am Unfallort tippt Haak schließlich noch die Infos zu den Verletzungen der Patienten ins Tablet. Für die Angaben zu Atmung, Kreislauf, Lungenfunktion setzt der Notfallsanitäter Häkchen und trägt die Dosis des verabreichten Schmerzmittels ein.

Auch die notwendige Nachbearbeitung des Einsatzes geht Dank der neuen Technik schneller. Fünf bis zehn Minuten spart er so ein, schätzt Guido Haak. Zeit, in der die Rettungssanitäter schon zum nächsten Einsatz fahren können. Bei jährlich rund 84.000 Rettungseinsätzen im Landkreis Bautzen kommen so viele Stunden Zeitersparnis zusammen.