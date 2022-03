Nach der Esskultur ist vor der Klokultur. Oder andersherum? "Wenn Vacerra in allen öffentlichen Bedürfnisanstalten Stunden verbringt, dann möchte Vacerra nicht kacken, sondern speisen", schrieb der römische Dichter Martial. Aha, in der Antike ging man sehr unbedarft mit Bedürfnissen um. Während sich heute der postmoderne Mensch hinter Schloss und Riegel verzieht, auf der Schüssel allenfalls über sein Smartphone soziale Kontakte pflegt, erledigte man in der Antike in öffentlichen Bedürfnisanstalten ganz selbstverständlich Geschäft und Geschäfte. "Rom - Gemeinschaftslatrinen als kommunikative Hotspots". So legen es die Infotafeln der aktuellen Sonderausstellung in Rammenau dar.

Secundus kackt hier. Graffito einer öffentlichen Bedürfnisanstalt in der Ausgrabungsstätte von Pompeji

Mit dem Xylospongium wünschte man sich in der Antike auf der Gemeinschaftslatrine das Gesäß. Bildrechte: Madeleine Arndt

Wer im Kavaliershaus des Barockschlosses Rammenau durch die aktuelle Ausstellung zur Kulturgeschichte des stillen Örtchens läuft, erfährt einige unterhaltsame Details über den Umgang mit der Toilette. So wurde in der Antike nicht nur gemeinschaftlich auf der Latrine gehockt, nein, auch das Xylospongium machte die Runde.

Mit dem an einem Stock befestigten Schwamm wurde nicht der Abort, sondern das Gesäß geschrubbt. Kurz in der Wasserrinne ausgewaschen, reichte man dann das Xylospongium an den Nachbarn weiter. Die Klobürste in ihrer heutzutage bewährten Funktion setzte sich erst mit dem Siegeszug des Wasserklosetts Ende des 19. Jahrhunderts durch.

Mit dem WC kam die Verstopfungsgefahr, wie ein Schild von 1910 aus einem Mietshaus in Leipzig-Gohlis zeigt. Bildrechte: Madeleine Arndt

In der neuen Ausstellung des Barockschlosses finden sich auch explizit sächsische Exponate. So unter den eleganten Holzkommoden, die auf einem Sonnenblumenteppich stehen. Bei diesen handelt es sich um sogenannte Retiraden, letztendlich ein französischer Euphemismus für getarnte Kackstühle. Denn im Barock ging man wesentlich schambehafteter mit dieser Sache um als damals bei den Römern. Der Leibstuhl wurde als Kommödchen verkleidet. Doch wenn man oben die Klappe öffnete und durch das Loch den Nachtopf gewahrte, erklärte sich der Gebrauch.

Zur Zeit August des Starken führte eine Inventarliste sage und schreibe 93 solcher Nachtstühle allein in den Räumen des kurfürstlichen Jagdschlosses Moritzburg auf. Übertroffen wird die Liste vom Verzeichnis des Pillnitzer Schlosses, das 160 dieser Leibstühle aufzählte. Diese Retirades muteten oft wie kostbare Schränkchen an, besaßen ein edles Nussbaumfurnier oder waren mit goldenen japanischen Figuren verziert. Eine Herausforderung für Diebesgesindel, da auch in die richtige Kommode mit dem Silberbesteck zu greifen.

Klappte man den Deckel der Retiraden herunter und schloss die Tür, dann sahen sie wie eine ganz normale Wohnzimmerkommode aus. Bildrechte: Madeleine Arndt

Weil sich höfische Damen bei Festivitäten wegen der ausladenden Röcke schwer auf einen Leibstuhl setzen konnten, kam ein anderes Gefäß in Gebrauch – das Bourdalou. Dieser Nachttopf mit Henkel und Ausgießtülle ähnelt einer Sauciere. Drückte die Blase, wurde fix das Bourdalou unter Gewänder und Unterrock gehalten.

Die Porzellangefäße waren mitunter vergoldet und filigran bemalt. Auch die Porzellanmanufaktur in Meißen fertigte solche Damenurinale. Wer sich jetzt fragt, ob es sich bei seinem guten Stück im vererbten Porzellanservice wirklich um eine Sauciere handelt, hier ein Tipp: Bourdalous sind meist in der Mitte leicht nach innen gewölbt, um sich den Oberschenkeln der Damen anzupassen.

Dies ist keine Sauciere, sondern ein Damenurinal. Bildrechte: Madeleine Arndt

In nur drei Ausstellungsräumen reist der Besucher durch geballte Klokulturgeschichte. Von den Hygieneabgründen des Mittelalters bis zur viktorianischen Reisetoilette als Inspiration für das nächste Wave-Gotik-Treffen ist alles dabei. Wer sich für Wehrmachtsgeschichte interessiert, findet gesellige Fotos der Truppe auf dem Donnerbalken. Und natürlich gibt es auch alte Klopapierrollen.

Wer tiefer in die Geschichte eintauchen will, findet an den Schautafeln jede Menge Lesestoff. Kunstinteressierte können WC-Bilder der Malerin Barbara Graf auf sich wirken lassen. Für Ungeduldige hat die Ausstellung durch die sehr unterschiedlichen Exponate Unterhaltungswert. Auch kann man unter Toilettendeckeln ein Kloquiz lösen oder sich selbst an einem Klohäuschen verewigen. In diesem Sinn ist die Ausstellung auch für Kinder ein Erlebnis.

Die Malerin Babara Graf, Absolventin der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, hat die Toilette zum Motiv genommen. Ihre Bilder sind auch in der Ausstellung zu sehen. Bildrechte: Madeleine Arndt

Seit der Eröffnung am 11. Februar dieses Jahres haben nach Angaben der Museumsleitung gut 1.600 Gäste die Wanderausstellung besucht. Ein Phänomen, das es bei solchen temporären Ausstellungen länger nicht gab, hieß es. Viele hätten sich ganz bewusst für die neue Schau auf den Weg nach Rammenau gemacht.