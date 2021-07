Ein dreibeiniger Wolf ist in den Revieren des Rosenthaler Wolfsrudels im Dreieck Ralbitz-Rosenthal, Königwartha und Neschwitz gesichtet worden. Bilder eines Oberlausitzers zeigen, dass dem Tier ein großes Stück seines Vorderlaufs fehlt. Wölfe unterliegen einem strengen Artenschutz. In diesem Fall hat sich nun Bautzens Landrat Michael Harig (CDU) in einem öffentlichen Brief für den Abschuss des Tieres ausgesprochen.

Landrat Harig: Wolf erlösen

"Offensichtlich hungert das Tier. Mit drei Beinen kann sich das Tier weder unter seinen Artgenossen durchsetzen noch erfolgreich jagen", schrieb Harig, selbst Halter von Schafen, in einem Leserbrief in der Sächsischen Zeitung. Man solle den Wolf erlösen. Alles andere wäre Tierquälerei, so seine Forderung.

Für den AfD-Politiker Timo Schreyer beeinträchtigt der dreibeinige Wolf die öffentliche Sicherheit. Der Wolf sei stark abgemagert und leide unter starkem Stress und Schmerzen, erklärte der Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung. Schreyer sieht hier eine "hochbrisante, tödliche Gefahr" für Mensch und Haustier - einen Problemwolf.

Laut Fachstelle Wolf geht von dem dreibeinigen Tier keine Gefahr aus. Bildrechte: Gerhards

Fachstelle Wolf: Es ist kein Problemtier