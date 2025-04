Das Team besteht immer aus vier Personen - einem Einsatzleiter, einem Piloten sowie einem Luft- und einem Bilschirmbeobachter. Vor allem die Feuerwehren des Kreises können die Drohnenstaffel anfordern, die bei der Berufsfeuerwehr in Bautzen angegliedert ist. Und zwar mit allem, was dazugehört, weiß Drohnenpilot Vincent Noack.

"Wir haben verschiedene Aufbauteile für die Drohne, einmal den Lautsprecher für eine Bevölkerungswarnung, zum Beispiel, was man in gut einem Kilometer Entfernung noch hört. Wir haben die Möglichkeit, eine Scheinwerfer anzubauen und können damit relativ viel ausleuchten, bis zu 1.000 Lumen." Die Drohnenkamera könne außerdem Wärmebilder aufzeichnen, sie hat ein Zoom mit bis zu 200facher Vergrößerung und sie kann Entfernungen bis zu zwei Kilometer messen.

Der Blick von oben bietet den Feuerwehrleuten im Einsatz eine völlig neue Perspektive. Mit hochauflösenden Kameras ausgestattet, können so unzugängliche Gebiete aus der Luft erkundet und überwacht werden. Gleichzeitig werden die Bilder in Echtzeit an die Einsatzleitung übermittelt werden, so wie bei der aktuellen Übung. Dabei wird mithilfe der Drohne schließlich eine Person in dem Irrgarten gefunden.