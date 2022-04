Durch den Einsatz automatisch fliegender Drohnen soll in Zukunft am Geierswalder See und dem Partwitzer See die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern erhöht werden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit etwa zwei Millionen Euro gefördert, wie die Björn-Steiger-Stiftung als Projektkoordinatorin mitteilte. Mit Rettungsdrohnen könnten Menschen in Not meist besser geortet werden als durch Boote oder Rettungsschwimmer, hieß es. Zudem könnten sie auch unbewachte Gewässer absuchen.