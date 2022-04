5G für superschnelle Datenübertragung

Das autonome Fliegen steht derzeit noch vor einem großen Problem. Beim Fliegen von Drohnen müssen große Daten per Funk in Echtzeit übertragen oder empfangen werden. Bislang ist dazu nur das 5G-Netz in der Lage. Deshalb hat das Kompetenzzentrum auf dem Verkehrslandeplatz in Kamenz zusammen mit der TU Dresden ein 5G-Netz samt Mobilfunkmast installiert. Weiterhin entstand auf dem Gelände in nur 20 Monaten von Antrag bis zur Fertigstellung ein Hangar für Drohnen.

Bislang sah ein Hangar in Kamenz so aus. In einer nagelneuen Halle in unmittelbarer Nachbarschaft starten Drohnen in die Zukunft. Bildrechte: Uwe Walter

Es ist der erste Hangar in Deutschland, in dem die Drohnen auch innen fliegen dürfen. "Um künftig Drohnenschwärme zu beherrschen, benötigen wir diese Testmöglichkeit", erklärt Andreas Schuhmann.

Ein sehr deutliches Anwendungsgebiet der Drohen ist ja der Bereich Roboting. Das heißt also die Kombination von fliegenden Systemen mit am Boden operierenden Systemen. Und das wird alles hier am Hangar in Kamenz getestet und erprobt. Andreas Schumann 3D-AERO e.V.

Der Kamenzer Verein hat ein Netzwerk mit Partnern in sechs Bundesländern aufgebaut. In München wird beispielsweise an Wasserstoff-Antrieben für Drohnen geforscht, die TU Dresden und die BTU in Senftenberg und Cottbus sind ebenfalls Partner.

Nachwuchs im Blick



Damit das Projekt in Kamenz langfristig eine Bruchlandung vermeidet, ist auch der Nachwuchs aus der Region gefordert. Deshalb rührt sogar das Bautzener Landratsamt die Werbetrommel für das Kompetenzzentrum, beispielsweise in Schulen oder beim Berufetag.

Industriedrohnenführer finde ich ein ganz spannendes Feld. Das geht vom Begutachten von Hausdächern, über Landwirtschaft bis hin zur Waldbewirtschaftung. Alles im Bereich Drohnen und autonomes Fliegen sind Berufe mit Zukunft, die wir gerne den Schülern vorführen. Andrea Prager Landratsamt Bautzen

Andrea Prager Bildrechte: Uwe Walter

Mehrere Schülerpraktika konnte das Landratsamt bereits vermitteln. Im Mai will der agile Verein eine Arbeitsgruppe am Gymnasium in Bischofswerda gründen, um seinen Nachwuchs zu sichern. In Kamenz startet 3D-AERO ein weiteres Projekt für die Zukunft. "Ab Mai bilden wir hier am Flugplatz Kamenz regelmäßig professionelle Drohnenpiloten aus", sagt Peter Pfeifer vom Verein. Fünf Männer und eine Frau werden die Ausbildung beginnen und nach einem viertel Jahr mit einer Prüfung abschließen. Doch nicht die Ausbildung, sondern vielmehr die AERO 22 haben die Macher aus Kamenz bis Sonntag im Blick.

Der Blick von oben auf den Entwurf eines Vertiports. So ein Landeplatz für Drohnen soll nicht nur in Kamenz entstehen. Bildrechte: 3D-AERO e.V. Kamenz

Deutschlandpremiere in Friedrichshafen

Ab Mittwoch wollen sie auf der internationale Fachmesse für allgemeine Luftfahrt in Friedichshafen ihren Vertiport vorstellen. "Eine Deutschlandpremiere", meint Peter Pfeifer. Wahrscheinlich werden die Kamenzer Entwürfe für Aufsehen sorgen, denn bislang steckt das einzig ähnliche Vorhaben in Italien ebenfalls noch in den Kinderschuhen. Ein Vertiport ist ein sogenannter "vertikaler Verkehrsflughafen".

Der Vertiport ist ein vertikaler Verkehrsflughafen, für Drohnen mit einer Start- oder Landemasse von mehr als einer Tonne. Lufttaxis gehören beispielsweise dazu. Bildrechte: 3D-AERO e.V. Kamenz Vertikaler Verkehrsflughafen - Vertiport: Wo landet eine größere Transport- oder Taxi-Drohne? Dafür soll es Gebäude geben, die als Vertiport bezeichnet werden. Diese Gebäude haben eine spezielle Infrastruktur, das heißt die Ausstattung ist an die besonderen Bedürfnisse von Drohnen angepasst. Sie ähneln einem Landeplatz für Hubschrauber auf Krankenhäusern. Dazu kommen Wartemöglichkeiten für Passagiere, Umschlagräume bzw. Be- und Entladeeinrichtungen für Transporter. Weiterhin gibt es Technik-, Kontroll- und möglicherweise sogar Wartungsräume für die Flugapparate. Es kommt auf die Größe der Vertiports an und auf die Größe der Drohnen und ihre Aufgaben in dieser Region. Wahrscheinlich ist, dass in den nächsten Jahren ein Netz von Vertiports gebaut werden muss, um den kommerziellen Flugverkehr von Drohnen zu ermöglichen. In Kamenz auf dem Verkehrslandeplatz ist ein Vertiport angedacht. In Italien gibt es ebenfalls erste Entwürfe und Pläne für diese sogenannten vertikalen Flughäfen.

Die Kamenzer hoffen, dass sie auf der internationalen Fachmesse punkten können und am Sonntag nicht nur mit neuen Partnern, sondern vielleicht auch mit Aufträgen zurück in die Oberlausitz kommen.

Noch wird das Zentrum ehrenamtlich geführt, aber künftig soll es professionell betrieben werden. Deshalb setzt Florian Helms auf das Kompetenzzentrum für autonomes Fliegen in Kamenz. Der Student will nämlich nach seinem erfolgreichen Diplom in seiner Heimatstadt arbeiten und Geld verdienen.