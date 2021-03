Nach den feuchten Winterwochen stimmt der Wasserstand im Dubringer Moor südwestlich von Hoyerswerda wieder. Gräben und Tümpel stehen voll Wasser. Ganz anders war das in den Sommern der vergangenen Jahre. Durch die extreme Trockenheit fehlte ein Meter Wasser. Das blieb nicht ohne Folgen. "Der Moorfrosch hatte früher ein extrem gutes Auskommen im Dubringer Moor. Die Bestände habe ich damals auf vielleicht 10.000 Exemplare geschätzt. Sie sind in den letzten drei extrem trockenen Jahren auf 20 Prozent zurückgegangen", sagt der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte Herbert Schnabel.

Allerdings war nicht nur der Moorfrosch betroffen. Durch das ausgetrocknete Moor hatten es Waschbären und Füchse auch leichter, die Nester von am Boden brütenden Vögeln wie Kranich, Kiebitz und Rotschenkel zu erreichen. Seltene Orchideenarten wie das Knabenkraut starben. Weitflächige Wollgraswiesen sind verschwunden. "Wenn das Moor austrocknet, werden Nährstoffe freigesetzt. Es wachsen zum Beispiel Schilf, Pfeifengras und Gehölze in das Moor hinein. Die Flächen verbuschen und der Aufwand, diese Pflanzenarten durch Pflegemaßnahmen zu erhalten, wird immer größer", erläutert Schnabel.

Das Dubringer Moor sei ein geschütztes Flora-Fauna-Habitat. Verschlechtere sich dessen Zustand, könne der Freistaat zur Verantwortung gezogen werden. Es drohten hohe Geldstrafen durch die EU, sagt Glaser, der auch aus einem anderen Grund ein Eingreifen für geboten hält. "Wenn genügend Wasserüberschuss in einem Moor vorhanden ist, dann wächst ein Moor. Das heißt, es wird CO₂ gebunden. Und das sollte ja am Ende das Ziel sein, auch in Hinblick auf den Klimawandel. Noch dieses Jahr sollen deshalb in mehreren Gräben sogenannte Staue eingebaut werden. In einigen Abschnitten könnten auch Gräben ganz verfüllt werden, damit durch sie kein Wasser mehr aus dem Moor abfließt. Darüber will sich das Landesumweltamt demnächst mit den Flächeneigentümern verständigen.