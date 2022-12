Auch die Batterien für die neuen E-Autos von Mercedes werden bei Accumotive in Kamenz hergestellt. Wie der Automobilhersteller Mercedes mitteilte, soll ab 2024 die Produktion von Batterien für die neuen Elektrofahrzeuge des Unternehmens starten. Die Deutsche Accumotive in Kamenz ist Teil des globalen Mercedes-Benz-Produktionsverbundes. Dieser umfasst insgesamt 14 Standorte weltweit, an denen unter anderem Antriebssysteme und Komponenten für E-Fahrzeuge gebaut werden.