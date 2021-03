Eltern in Sachsen gehen gerichtlich gegen die Corona-Testpflicht an Oberschulen und Gymnasien vor. Es seien mehrere Eilanträge gegen die Verordnung eingegangen, sagte eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Bautzen am Mittwoch. Die genaue Zahl konnte sie nicht nennen. Laut Gericht geht es in den Eilanträgen unter anderem darum, die Testpflicht landesweit zu stoppen.