In Jesau bei Kamenz hat ein Einbrecher Lebensmittelvorräte in einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Der Mann war in der Nacht zum Mittwoch in den Keller eingestiegen, teilte die Polizei mit. Weit ist er aber mit der Beute nicht gekommen: Laut Polizei machte er einen Zwischenstopp in der Waschküche des Gebäudes.