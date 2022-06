Eigentlich ist Wolfgang Frey gelernter Fleischer und hat das Geschäft Ende der 1980er-Jahre von seinen Eltern übernommen. Modelleisenbahnen baute er gemeinsam mit seinem Vater immer nebenbei. Allerdings in so großer Perfektion, dass ihnen dies sogar Goldmedaillen bei Modellbau-Wettbewerben einbrachte. Irgendwann häuften sich die Nachfragen anderer Modellbahnfans nach den selbstgebauten Modellen Wolfgang Freys, so dass er seinen Job als Fleischer 2009 an den Nagel hing.