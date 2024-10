Für Autofahrer sind sie der Horror: Die endlosen Lkw-Überholvorgänge auf den Autobahnen - umgangssprachlich auch als Elefantenrennen bekannt. Da schieben sich Brummis mit 95 Kilometer pro Stunde an anderen vorbei, blockieren kilometerlang die linke Spur. Dazu fahren sie auch noch deutlich zu schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer. Was treibt die Fahrer an? Warum kontrolliert das keiner?