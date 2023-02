Am Anfang steht die energetische Bestandsaufnahme aller Gebäude.

Regelmäßige Kontrollen des Energieverbrauchs sind wichtig, um schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Die Kommunen sparen zehn bis zwanzig Prozent ihrer Energiekosten ein.

Seit fast drei Jahren ist Anna Ahrendt Energiemanagerin in Pulsnitz. Ihr Job ist eigentlich schnell umschrieben, sagt sie: "In den kommunalen Gebäuden Energie sparen." Dahinter stecke aber sehr viel mehr Arbeit. Am Anfang habe eine energetische Bestandsaufnahme der etwa 20 kommunalen Gebäude gestanden, von der Kita bis zum Rathaus. Wie werden sie genutzt, was könnte man optimieren, was funktioniert schon gut? All das waren Fragen, auf die Anna Ahrendt Antworten gesucht hat.

Energetische Bestandsaufnahme für alle Gebäude

Eines der wichtigsten Instrumente dabei ist das Messen der Temperatur, egal ob im Zimmer oder direkt an der Heizungsanlage. Deshalb gehört der Gang in die Keller zum Alltag von Energiemanagerin Ahrendt. Denn hier liegt ein Schlüssel zum Sparen: Heizungsanlagen, Stromzähler und Verteilerkästen. "Wir haben Thermometer an die einzelnen Heizkreise ausgelegt und das dann ausgewertet. Danach haben wir angefangen, die Anlagen zu optimieren, also Nutzungszeiten oder Temperatur angepasst."



Auch ein Blick auf die Einstellungen lohne oft, denn manchmal sei das Datum oder die Uhrzeit falsch. "Wie soll ein Gerät richtig funktionieren, wenn Datum und Uhrzeit gar nicht richtig hinterlegt sind?"

In einem speziellen Computerprogramm werden alle Verbrauchsdaten erfasst und ausgewertet. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Regelmäßige Kontrolle für schnelle Reaktion