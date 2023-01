Das sächsische Kultusministerium sieht das ähnlich und verweist darauf, dass viele Eltern sich sehr bewusst für eine Förderschule entscheiden würden. Manchmal auch übergangsweise. "Förderpädagogische Maßnahmen, eine spezielle Ausstattung der Klassen- und Fachräume sowie die Klassenstärken ermöglichen in vielen Fällen die (Wieder-)Eingliederung in andere allgemein bildende Schulen", so eine Sprecherin. Insofern werde die Formulierung, Kinder würden "an die Förderschulen abgeschoben", den Bildungseinrichtungen und dem großen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer nicht gerecht. Das Ziel des sächsischen Bildungswesens sei es, "so viel gemeinsamen Unterricht an der Regelschule wie möglich und so viel Unterricht an der Förderschule wie nötig" zu gewährleisten.