Aus Erbschaften und Schenkungen hat Sachsen im vergangenen Jahr rund 53 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden in rund 2.000 Nachlassfällen 426 Millionen Euro hinterlassen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Knapp die Hälfte (42 Prozent) entfielen auf Bankguthaben, 23 Prozent auf Grundstücke oder Wohneigentum.