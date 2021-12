Nachdem am Montag ein Coronaprotest in Bautzen eskalierte, tauchte im Internet ein Video auf, das zwei Polizisten zeige, die Teilnehmern eines Protests in den Rücken treten würden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es sei umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Jetzt müssten Aufnahmezeit und –ort des Videos geprüft werden, um herauszufinden, welche Einheit zu diesem Zeitpunkt im Einsatz gewesen sei. Beamte anderer Bundesländer seien am Montag nicht in Bautzen gewesen.