Haus des Jugendrechts Das Haus des Jugendrechts wurde als Reaktion auf die ansteigende Jugendkriminalität Mitte der 1990er Jahre in Baden-Württemberg konzipiert und erstmals 1999 in Stuttgart eröffnet. In Sachsen ist das Projekt 2015 in Leipzig gestartet. Dort dient das "Haus des Jugendrechts" vor allem zur Bearbeitung von Verfahren von jugendlichen Intensivstraftätern. In Görlitz wurde es im Herbst 2021 eröffnet. Dort werden, wie auch in Bautzen, vor allem jugendliche Ersttäter begleitet.