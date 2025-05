Erster von fünf neuen Ortswanderwegen

Der Gedanke Wanderwege anzulegen, ist dem Bürgermeister von Ralbitz-Rosenthal vor zehn, zwölf Jahren auf dem Kreiswandertag in den Sinn gekommen. "Sowas könnte man auch bei uns in der Gemeinde machen", dachte sich Hubertus Rietscher, selbst gern in Wanderschuhen unterwegs. Seit drei Jahren arbeitet nun ein Gremium aus Wanderfreunden aus der Gemeinde daran, die Idee zu verwirklichen. "Da wir in verschiedenen Ortsteilen Sehenswürdigkeiten haben, haben wir uns entschieden mehrere Wanderwege anzulegen", berichtet er. Fünf Rundwege mit Streckenlängen von vier bis 17 Kilometern Länge seien geplant. Zwei davon seien fertig markiert.

Joachim Mirtschink hat sich für diese Aufgabe zum Wegewart ausbilden lassen. In den vergangenen Wochen war er ehrenamtlich mit Farbe und Markierschablone im Gemeindegebiet unterwegs. Er hofft mit den neu markierten Wegen die Besucher lenken zu können, nicht nur zu Sehenswürdigkeiten und interessanten Ecken. Sein Wunsch: "Dass die Besucher die Wege benutzen und nicht kreuz und quer rumlaufen." Speziell im Lasker Auenwald ist ihm das wichtig. Das ist ein Naturschutzgebiet. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Von der Wallfahrtskirche läuft die Wandergruppe eine Lindenallee hinauf. Linker Hand liegt eine große Pilgerwiese mit überdachtem Altar. Hier kommen die Katholiken der sorbischen Kirchgemeinden jedes Jahr am Pfingstmontag zu einem großen Freiluftgottesdienst zusammen. Dann steht die Wandergruppe am Waldrand vor einer Weggabelung – am Baum eine Markierung: Ein roter Punkt auf weißem Grund. Der stehe für den Oberlausitzer Ringweg. Der führe auf 275 Kilometern durch die gesamte Oberlausitz, erklärt Kreiswegewart Jens Fanselow.

"Serbski Stonehenge" – ein uralter Steinkreis mitten im Wald

Fanselow schaut sich nach einer anderen Markierung um: Grüner Punkt auf weißem Grund – das Zeichen der Rundwanderung, auf der die Gruppe unterwegs ist. Sie fehlt an dieser Stelle, findet der Fachmann. Das sogenannte "Eintrittszeichen" soll Wanderern am Übergang von Feld zu Wald die Orientierung erleichtern und zeigen, wo der Weg weitergeht.

Der führt geradeaus in den Kiefernwald hinein. Vogelgezwitscher umgibt die angeregt plaudernde Wandergruppe. Viele Teilnehmende sind betagteren Alters. Einige haben Wanderstöcke dabei. Der breite Waldweg aber läuft sich gut. Anstiege gibt es nicht – Flachland eben. Dann biegt die Gruppe auf einen Weg nach Süden ab. Mitten im Wald soll ein Relikt aus der Bronzezeit liegen, hat Bürgermeister Rietscher angekündigt. Ein Teil der Gruppe läuft erst vorbei. Ein kleines Holzschild am Wegesrand haben sie übersehen. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Nach Steinkreis – idyllischer Steinteich

Nur 20 Meter neben dem Waldweg liegen mehrere Steine zu einem Kreis angeordnet. "Das sorbische Stonehenge", sagt jemand aus der Gruppe scherzhaft, als die Wanderer sich die unscheinbaren Steine genauer ansehen. Den Piskowitzer Steinkreis habe einst ein zweiter, noch größerer Kreis umgeben, erklärt ein älterer Herr. Doch davon sind kaum noch Steine erhalten. Der große Stein in der Mitte könnte eine Art Opferstein gewesen sein, mutmaßt er. Die Dame, die sich zur Rast darauf gesetzt hat, springt erschreckt auf. Gelächter ringsum.

Statt über festgefahrenen Schotter führt der Weg jetzt über federnden Nadelwaldboden. Dann lösen mächtige Eichen den Kiefernwald ab. Die Gruppe steht am Ufer des Steinteichs. Der heiße so, weil große Findlinge aus der Eiszeit an seinem Rand liegen, erklärt Hubertus Rietscher. An einer Sitzgruppe werden Wurst, Käse und frisches Brot ausgepackt. Der Ausblick auf den Teich bietet sich für eine Rast an. Draußen schwimmen Enten und Schwäne übers Wasser. Aus dem Schilf geben Frösche ein Quak-Konzert. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Frühere Badestelle ist jetzt beliebter Ort für eine Rast

Während auf den Bänken Kaffee ausgeschenkt wird, ist Lena Scholze auf den flachen Findling am Ufer getreten und schaut gedankenversunken übers Wasser. "Das sind die Wälder, wo ich zu Hause bin", sagt die Ralbitzerin. Hier ist sie oft zum Blaubeeren und Pilze sammeln unterwegs. Auf dem Heimweg von der Schule seien sie im Steinteich früher baden gegangen. Es gab Cross- und Orientierungsläufe durch die Wälder.

"Ich bin stolz auf mein Zuhause, dass sich das jetzt öffnet für den Tourismus." Sie habe das lange vermisst, sagt Scholze. Für etwas Erholung muss sie nicht weit weg. "Wir wohnen ja wie im Urlaub." Dass die Einwohner, das mehr zu schätzen lernen, das wünscht sie sich. Sie ist der Ansicht, dass der neue Wanderweg dazu beitragen kann. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Nach ausgedehnten Kiefernwäldern weitläufige Felder und Wiesen

An einem weiteren Teich vorbei führt der Wanderweg aus dem Wald hinaus – auf eine Anhöhe. Am Horizont sind die Ausläufer des Bautzener Hügellands zu sehen. Hier liegt die kleine Siedlung Dreihäuser. Der Schriftsteller Jurij Brězan hat hier lange gelebt. Er gilt als einer der bedeutendsten sorbischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Rings um die wenigen Häuser liegen Wiesen, auf denen Pferde weiden. Weil dort hundertfach Margeriten blühen, zückt eine der Mitwandernden ihr Handy für ein Foto.