Experten haben am Knappensee nach den Ursachen gesucht, warum Teile des Ufers am ehemaligen Campingplatz im Wasser verschwunden sind und an der Stelle ein Unterwasserkrater entstanden ist. In einer Erklärung des Sächsischen Oberbürgeramtes heißt es dazu wörtlich: "Maßgebend für den Eintritt der umfangreichen Rutschung vom 11. März 2021 am Knappensee war die geotechnische Gefährdungssituation an den Uferbereichen der Ostböschung des Knappensees."