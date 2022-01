"Licht am Ende des Tunnels. Wir haben endlich wieder eine Perspektive", meint der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen, Lutz Hillmann. Theater und Freizeiteinrichtungen sollen zum Ende der Woche wieder öffnen dürfen - unter Einhaltung zahlreicher Vorschriften.

Doch vor allem über die angekündigte 2G+ in einigen Bereichen gibt es Unverständnis und möglicherweise auch für einige Probleme, auch im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen. Dabei hatte sich gerade Intendant Lutz Hillmann lautstark gegen sogenannte Querdenker und Impfverweigerer positioniert. "Umso bedauerlicher ist es, dass wir jetzt so kalt gestellt werden. Das macht man eigentlich nicht, dass man in der Schlacht seine Verbündeten so ausschaltet", ärgert sich Hillmann.