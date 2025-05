An Details einschließlich der Fahrzeiten werde noch gearbeitet, hieß es aus Warschau. Auf deutscher Seite liegen entlang der Strecke die Städte Niesky, Hoyerswerda, Falkenberg, Torgau, Eilenburg und Delitzsch. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte, bei "der Planung der Zwischenhalte müssen wir zahlreiche Faktoren berücksichtigen, wie die Länge der Bahnsteige, Umsteigemöglichkeiten zwischen Fern- und Nahverkehr und das Nachfragepotenzial durch die Fahrgäste". DB Fernverkehr habe "bei allen Überlegungen eine möglichst gute Anbindung der deutschen Regionen im Blick". Eine attraktive Anbindung an die Fernzüge könne dabei "auch über gut mit den Verkehrsverbünden abgestimmte Anschlüsse von den Zügen des Nahverkehrs erreicht werden".

Die Trassen - also die Zeitfenster - auf der Trasse seien bestellt, aber noch nicht bestätigt, so der DB-Sprecher. Auf dem deutschen Streckenabschnitt würden die Züge mit Personal der Deutschen Bahn besetzt. Ferner stehe DB Fernverkehr in "vertraulichem Kontakt" mit der Bundespolizei zur Abstimmung der geltenden Grenzkontrollen. Die erfolgen bei anderen internationalen Verbindungen üblicherweise im fahrenden Zug und ohne Aufenthalt an der Grenze.



Von Sachsen aus sind derzeit nur Nahverkehrszüge grenzüberschreitend nach Polen im Einsatz. Die letzte Fernzugverbindung mit Interregios zwischen Dresden und Wrocław über Görlitz war im Dezember 2004 eingestellt worden.