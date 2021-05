Bei einer Explosion in einer stillgelegten Klärgrube in Ostro bei Panschwitz-Kuckau ist am Sonnabendnachmittag ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Grundstückseigentümer in einer stillgelegten Klärgrube mit einem Gasbrenner hantiert haben. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Leipziger Spezialklinik. Auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Ostro, Säuritz und Burkau waren mit etwa 25 Kameraden vor Ort. Sie fluteten im Anschluss die etwa vier Meter tiefe Grube, um mögliche Reste von Gasen aus dem Becken zu drücken.