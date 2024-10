Extremsport Downhill Im Affenzahn mit dem Mountainbike den Berg hinunter

Wuuuhhsch geht es um die Kurve! Das Profil der Reifen summt auf der weichen Erde. Dann krachen die Räder mit groben Schlägen über Wurzeln, ganz zum Schluss noch ein letzter Sprung, auf die Tube drücken und treten, treten, treten. In Elstra bei Kamenz haben sich am Sonnabend Extremsportler aus ganz Deutschland zum "Off Season Race" am Schwarzenberg im Downhill gemessen.