Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Zeugen, um die Brandursache zweier Lagerhallen in der Talstraße in Radeberg aufklären zu können. Am 3. Januar 2025 11:20 Uhr wurde die Polizei durch einen Notruf darüber informiert. Die Flammen hatten auch das Dachgeschoss eines naheliegenden Wohnhauses erreicht. Durch die Löscharbeiten konnte ein Ausbreiten des Feuers dort verhindert werden.