In Hoyerswerda sind am vergangenen Wochenende erneut falsche Polizisten unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Täter telefonisch bei ihren Opfern - meist ältere Menschen - gemeldet und von Einbrechern berichtet, die angeblich in der Umgebung unterwegs seien. Sie hätten behauptet, Listen mit den Namen der Angerufenen gefunden zu haben, und warnten diese, dass sie nun potenzielle Opfer eines Einbruchs werden könnten.