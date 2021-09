Der Parkplatz vor dem Wesenitzsportpark in Bischofswerda ist am Sonnabendvormittag gut gefüllt. Aus ganz Sachsen sind Sportlerinnen und Sportler angereist. Sie kommen unter anderem aus Zittau, Görlitz, Chemnitz oder Leipzig. Ein junges Pärchen mit ihren drei Kindern aus Dresden holt noch schnell zwei Sporttaschen aus dem Auto. Dann machen sie sich auf dem Weg zum Stadion. Sie seien bereits zum fünften Male hier, verrät der Mann. Es wäre jedes Mal ein tolles Erlebnis, die Strecke zu bewältigen und vor allem für die Kinder ein Sport mit Spaßfaktor.

Pünktlich um 9.30 Uhr fällt der Startschuss. Zuerst sind die Kinder dran. Im Abstand von fünf Sekunden gehen die Mädchen und Jungen auf die Strecke. Und die hat es in sich. 600 Meter ist sie lang und zahlreiche Hindernisse sind zu überwinden. Nur wenige Meter nach dem Start wartet bereits die erste Herausforderung, eine mehr als sieben Meter hohe aufgeblasene Kletterwand. Alle Kinder haben Spaß dabei und schaffen es drüber. Mit vollem Einsatz geht es weiter auf dem Parcours. Hinweg über aufgebaute Holzpaletten, Treppen, Seile und ein altes Auto. Eltern stehen an der Strecke und feuern immer wieder ihre Jüngsten an.