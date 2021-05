Feriencamps bieten in diesem Sommer unter anderem die Schullandheime, die Naturschutzstation Neschwitz, das Querxenland in Seifhennersdorf oder die Naturschutzstation Östliche Oberlausitz an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Die Dauer der Ferienlager variiert zwischen drei Tagen und mehr als einer Woche. Dementsprechend unterschiedlich fallen auch die Preise aus. Einige Camps sind bereits unter 200 Euro buchbar.

Besonders stark nachgefragt sind in diesem Jahr die Anglercamps. Aber auch an Angeboten, die mit Pferden und Abenteuern zu tun haben, scheinen die Kinder großes Interesse zu haben. Auch wenn da einige Angebote schon ausgebucht sind – vielerorts sind bei den Veranstaltern noch Plätze frei.

Angebote für Hobbydetektive und Unterwasser-Fans

So auch im "Querxenland" in Seifhennersdorf. Dort werden unter anderem Camps für junge Fußballer, Theaterinteressierte, Hobbydetektive oder Sprachbegabte angeboten. Im Englisch-Camp wird dann fast kein Wort Deutsch gesprochen. "Das mag für die anderen Gruppen befremdlich sein, aber das trägt einfach dazu bei, dass die Kinder sich trauen und die Sprache richtig lernen", sagt Marketingchefin Claudia Sobota. "Natürlich unterhalten sich die Kinder nicht nur in diesem Camp, sondern haben auch Freizeitaktivitäten und Spiele und dabei wird Englisch gesprochen."

Auch die Schullandheime im Kreis Bautzen bieten eine große Auswahl an Ferienlagern. Da gibt es einen Tauchkurs, ein Harry-Potter- und ein Piratencamp oder ein Anti-Mobbing-Training. Mädchen und Jungen soll dort beigebracht werden, wie sie sich am besten gegen Schikane zur Wehr setzen. Der Kurs ist kurz vor Ende der Ferien geplant, sodass die Kinder den Mobbern in der Schule dann gleich zeigen können, was sie gelernt haben.

Zahl der Anmeldungen steigt erst seit wenigen Tagen

Nicole Yücel, Leiterin der Geschäftsstelle der Schullandheime im Kreis Bautzen, berichtet, dass bis vor einigen Tagen nur wenige Anmeldungen für die Ferienlager eingangen sind. "Seit zwei Wochen nimmt das aber Fahrt auf", sagt Yücel. Die Eltern seien dankbar, dass Feriencamps über die Sommerferien angeboten werden. "Die Kinder brauchen das auch, die wollen raus", beobachtet die Geschäftsstellenleiterin.

Yücel betont, dass für die Ferienlager in diesem Jahr keine Stornogebühren verlangt werden. "Haben die Kinder einen Corona-Fall in der Familie und können deshalb nicht anreisen, bekommen die Eltern die Teilnahmegebühr zurück." Gleiches gelte, wenn ein Schullandheim schließen muss. Yücel sieht es als Selbstverständlichkeit, den Eltern hier entgegenzukommen.

Isolierte Gruppen für den Infektionsschutz

Jenen, die sich wegen Corona noch mit einer Anmeldung ihrer Kinder zurückhalten, will Claudia Sobota vom Seifhennersdorfer Querxenland die Ängste nehmen: "Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, die Gruppen sind voneinander getrennt, auch im Speisesaal, so dass sich nicht viele Kinder miteinander treffen." Sollte bis zum Sommer die Testpflicht weiterbestehen, dann würden die Veranstalter auch darauf reagieren.