Gefahrenmeldung Großbrand in Autowerkstatt in Hoyerswerda

In Hoyerswerda ist am Sonnabend ein großes Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Ostsachsen am Abend mitteilte, befinde sich das Gebäude in der Dresdner Straße in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. In der Werkstatt sollen sich unter anderem 300 Liter Heizöl befinden.