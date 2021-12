Feuerwehrleute mussten am Freitag einen Brand in einem qualmenden Pärchenclub löschen.

Feuerwehrleute mussten am Freitag einen Brand in einem qualmenden Pärchenclub löschen.

Feuerwehrleute mussten am Freitag einen Brand in einem qualmenden Pärchenclub löschen. Bildrechte: Lausitznews

Ein untypisches Feuer hat im Pärchenclub in Schiedel bei Kamenz gelodert. Dichter Qualm stieg dort am Freitagmittag auf und rief fünf Freiwillige Feuerwehren aus Kamenz und Umgebung auf den Plan. Wie die Polizei bestätigte, war in einem Gebäudekomplex ein Brand ausgebrochen. Die Ortsdurchfahrt von Schiedel musste wegen der Löscharbeiten gesperrt werden. Die wurden nach zwei Stunden erfolgreich beendet, hieß es.