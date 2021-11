Bei der Firma Müllermilch in Leppersdorf hat es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Schichtführer René Koch von der Feuerwehrleitstelle Hoyerswerda sagte MDR SACHSEN, bei Reinigungsarbeiten in einem Gebäude sei eine chemische Substanz ausgetreten. Fünf Personen seien verletzt worden. Man habe sie wegen des Verdachts einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht.