Der Fahrer des VW sollte pro Geflüchtetem 200 Euro, also insgesamt 2.600 Euro Schleuserlohn, bekommen, so die Polizei. Einen Führerschein besitze der 33-jährige Syrer, der in Deutschland lebt, nicht. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 13 Migrantinnen und Migranten stellten nach Polizeiangaben ein Schutzersuchen und kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden, in der sie einen Asylantrag stellen können.

Erst am Freitag wurde eine Schleuser-Fahrt an der A4 in Bautzen gestoppt. Der Schleuser sitzt seit Sonnabend nach Angaben der Bundespolizei in Untersuchungshaft. Der zuständige Richter hat demnach Haftbefehl gegen den 45-jährigen Türken erlassen. Am gleichen Tag wurde er in die JVA Görlitz gebracht, so die Polizei. Die Bundespolizei hatte den Schleuser auf der A4 bei Bautzen auf frischer Tat ertappt und sofort festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, entdeckten sie einen Kleinbus mit 19 illegalen Migranten. Ein aufmerksamer Bürger hatte den offensichtlich überladenen Bus in Höhe der Ortschaft Weißenberg gesehen und die Polizei informiert.