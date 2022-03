Die kleine Gaststätte in der Bautzener Schützenplatzhalle ist jetzt eine Essensausgabe. Ganz schlicht wurden zwei Tische zusammengerückt. Darauf stehen Styoroporkisten, die Assietten mit dem Mittagessen warmhalten, eine Plastikschüssel mit Äpfeln und Orangen und einige Tetrapäckchen mit Saft. Tamara, eine zierliche Frau mit langen dunklen Haaren, nimmt von einer Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine Assiette und hölzernes Einwegbesteck entgegen.

"Es war sehr gefährlich", erzählt die 37-Jährige von Zuhause. Sie ist mit ihren zwei Kindern aus Charkiw geflohen - der zweitgrößten Stadt im Osten der Ukraine und jetzt Kriegsfront ukrainischer Soldaten gegen die russische Armee. Tamara berichtet von Bomben, Raketen, Scharfschützen. Dass sie im Keller Schutz suchte für ihren Sohn David und ihre kleine Tochter Jasmin, die gerade erst vier Monate alt ist. Schließlich konnten sie in einen Bus steigen, der sie aus dem Kriegsgebiet brachte. Und der Vater der Familie? "Der Papa ist zu Hause und kämpft", sagt Tamara.

Im Landkreis Bautzen ist die Sporthalle am Schützenplatz als erstes zur Notunterkunft umfunktioniert worden. Mittlerweile gibt es weitere, etwa in Landschulheimen. Auf dem Linoleumboden der Schützenplatzhalle, auf dem normalerweise Sportler dribbeln und kicken, stehen jetzt Bauzäune mit blickdichten Planen. In symmetrischer Anordnung ahmen sie Zimmerwände nach, Abgrenzungen, die Privatsphäre geben sollen. In diesen Karrees stehen Feldbetten. Platz für 124 Kriegsvertriebene. Vergangene Woche haben die ersten Busse vor der Schützenplatzhalle gehalten.

Im Moment wohnen etwa 50 Menschen in der Schützenplatzhalle - bis auf ein älteres Ehepaar sind es alles Mütter mit ihren Kindern. Der 67 Jahre alte Georgi stammt aus einem Ort nahe Kiew. Er hatte sich mit Frau, Tochter und den zwei Enkeln auf den Weg gemacht, um dem Krieg zu entfliehen. Nun harren sie den sechsten Tag in der Turnhalle aus. Decken liegen auf den Feldbetten in ihrem Wohnbereich. Am Bauzaun hängen die Jacken der Erwachsenen und Kinder, auf der anderen Seite trocknen Handtücher und ein T-Shirt. In einer Ecke steht Duschbad, etwas Essen und andere Kleinigkeiten. Das Lager einer gestrandeten Familie.

Der 67-jährige Georgi ist mit seiner Frau, Tochter und zwei Enkeln geflohen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Die Gedanken von Georgi und seiner Frau Lidiia sind in Kiew. Sie fürchten um ihre Freunde und um ihren Sohn Alexander, der dableiben musste. Der 41-Jährige darf, wie alle anderen wehrfähigen Männer, das Land nicht verlassen. "Noch muss er nicht kämpfen", sagt Georgi, "aber er wird vielleicht bald mobilisiert."

Nadja Wirth von der Arbeiterwohlfahrt, die die Notunterkunft leitet, beschreibt die Situation als sehr dynamisch. Es kämen hauptsächlich Frauen und Kinder an. Viele reisten nach einer kurzen Pause weiter, vielleicht zu Bekannten oder Verwandten. Auch kämen Busse mit Kriegsflüchtlingen unverhofft an.

Für den Rufbereitschaftsdienst sucht die AWO deshalb noch Leute, die Russisch oder Ukrainisch sprechen können. "Wenn in der Nacht eine Ladung mit Gästen ankommt, dass sie dann die Möglichkeit haben, sich zu verständigen", erklärt Wirth.

Die Menschen müssten nun schnell in Wohnungen unterkommen, betont die AWO-Chefin Marina Schneider. Denn es gibt unter ihnen auch Kranke wie Diabetiker und traumatisierte Kinder. "Für sie ist diese Betreuungsform hier als Notunterkunft nicht geeignet", so Schneider.

Bauzäune teilen die Sporthalle in kleine Wohnbereiche auf. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Wie die Menschen am besten auf die Kommunen des Landkreises verteilt werden, darüber hat sich am Donnerstag Landrat Michael Harig (CDU) mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen beraten. Denn neben den Reisebussen, die neu mit Kriegsvertriebenen ankommen, werden auch Geflüchtete aus sächsischen Notunterkünften umverteilt. So erwartet der Landkreis Bautzen wöchentlich 150 Menschen, die ihm vom Freistaat zugewiesen werden.

Wenn die Leute ankommen, müssen sie erst mal zur Ruhe kommen. Das ist das Wichtigste. Michael Harig Landrat von Bautzen

Harig plädiert für eine dezentrale Unterbringung: Gerade im ländlichen Raum gebe es viele freistehende Wohnungen, die man nutzen könnte. Der Landrat rechnet mit insgesamt 5.000 Flüchtlingen, die er möglichst gleichmäßig verteilen will. "Das bedeutet, es sind circa 1,8 Prozent der Bevölkerung, die wir gegenwärtig im Kreis haben. Ein Ort mit 1.000 Einwohnern müsste 18 Menschen beherbergen", rechnet Harig vor. "Bei 10.000 Einwohnern wären das 180. Ich glaube, wenn wir uns alle Mühe geben, muss das möglich sein." Landrat Michael Harig möchte die Geflüchteten in Wohnungen unterbringen, am besten gleichmäßig verteilt über den gesamten Landkreis. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Neben vertraglichen Dingen bei den benötigten Wohnungen ist laut Harig auch die Möblierung ein Thema. "Weil ja die Menschen nichts haben. Das muss alles organisiert werden." Diesbezüglich gebe es eine große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.

Das kann AWO-Chefin Schneider bestätigen. Innerhalb kürzester Zeit habe die Notunterkunft ihren Betrieb aufnehmen können. Die Bereitschaft von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen hier mitzumachen, sei groß. "Ich war überwältigt", sagt Schneider und spricht allen ihren Dank aus. Es habe so viele Bewerbungen und Hilfsangebote gegeben, dass man es bisher noch nicht geschafft habe, allen Anfragen zu antworten.

Bei Sachspenden tritt die AWO auf die Bremse. "Um Gottes Willen! Sehen Sie davon ab! Die Kapazität ist erreicht", platzt es aus Nadja Wirth heraus. Das Lager sei voll und man könne in der Schützenplatzhalle im Moment gar nichts annehmen. Wer Sachspenden abgeben oder in anderer Form Hilfe anbieten möchte, der wendet sich am besten direkt ans Landratsamt. Auf der Internetseite sind unter dem Stichwort Ukraine-Hilfe Adressen und Telefonnummern aufgeführt.

Tamara ist mit ihrem Sohn David und Töchterchen Jasmin aus Charkiw geflohen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt